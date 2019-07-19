«Арсенал» — «Нефтчи»: берите самовар, а пряниками мы вас обеспечим!

«Арсенал» и «Нефтчи», которые встретятся во втором квалификационном раунде Лиги Европы, в социальной сети вступили в небольшую переписку.

Азербайджанский клуб поприветствовал туляков и задал вопрос: «Можем ли мы взять с собой свой самовар?», на что «Арсенал» ответил: «Берите самовар, а пряниками мы вас обеспечим!»

Первая встреча в этом противостоянии состоится 25 июля в Туле, ответная игра запланирована в Азербайджане на 1 августа.

Сегодня, 19 июля, «Арсенал» объявил о старте продаж билетов на домашний матч с «Нефтчи». Самый дешёвый билет на первый в истории еврокубковый матч «Арсенала» будет стоить 150 рублей (северная трибуна, вторая категория), а самый дорогой — 700 рублей (западная трибуна, первая категория).