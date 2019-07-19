«А Никола дома?» Оригинальный проморолик ЦСКА перед матчем с «Оренбургом»

ЦСКА на своём канале в YouTube опубликовал проморолик к матчу 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом», который станет для команды первым на своём поле в новом сезоне.



Главными героями видео стали мальчик и девочка, которые направляются на домашний стадион «армейцев» «ВЭБ Арена». Прибыв на место, они обращаются к генеральному директору клуба Роману Бабаеву: «А Никола дома?», после чего тот анонсирует выход на поле полузащитника Николы Влашича.

Матч ЦСКА – «Оренбург» состоится завтра, 20 июля, в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из столицы. В роли его ассистентов выступят Алексей Ширяев и Александр Богданов. Резервный рефери – Николай Волошин.