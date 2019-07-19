«А Никола дома?» Оригинальный проморолик ЦСКА перед матчем с «Оренбургом»

ЦСКА на своём канале в YouTube опубликовал проморолик к матчу 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом», который станет для команды первым на своём поле в новом сезоне.
Главными героями видео стали мальчик и девочка, которые направляются на домашний стадион «армейцев» «ВЭБ Арена». Прибыв на место, они обращаются к генеральному директору клуба Роману Бабаеву: «А Никола дома?», после чего тот анонсирует выход на поле полузащитника Николы Влашича.
Матч ЦСКА – «Оренбург» состоится завтра, 20 июля, в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из столицы. В роли его ассистентов выступят Алексей Ширяев и Александр Богданов. Резервный рефери – Николай Волошин.
- 19 июля 2019
-
15:14
-
15:08
-
14:59
-
14:57
-
14:54
-
14:30
-
14:22
-
14:04
-
14:01
-
13:53
-
13:52
-
13:37
-
13:18
-
13:15
-
13:04
-
12:44
-
12:28
-
12:11
-
12:05
-
11:57
-
11:46
-
11:35
-
11:23
-
11:22
-
10:41
-
10:39
-
10:31
-
10:23
-
10:04
-
09:53
-
09:46
-
09:43
-
09:30
-
09:26
-
09:14