Форвард «Сочи»: пьяные шотландцы несколько раз путали меня с Макгрегором

Нападающий сборной Армении и «Сочи» Александр Карапетян рассказал о внешнем сходстве с известным ирландским бойцом смешанных боевых искусств Конором Макгрегором.
«Несколько раз путали с Макгрегором! В Шотландии было. Такого я никогда не видел: там весь город пьяный был — старые, молодые. И вот когда мы с парнями пошли погулять, нашли бар с дискотекой. Я зашёл в туалет — и тут же вокруг меня стали собираться люди. Смотрят и говорят: «Ты выиграешь следующий бой, удачи!» Перепутали с Конором, бывает. В газетах тоже стали писать: МакКарапетян. С этого всё и пошло.
Бороду отрастил, когда открыл бар, времени бриться не было. Потом пошёл к парикмахеру, а он говорит: зачем ты хочешь убрать, нормально же выглядит. Красиво подровнял — и вот уже три года я её не убираю», — цитирует форварда Sport24.
Фото доступно в «твиттере» «Сочи».
- 19 июля 2019
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