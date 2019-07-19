Кейн: не пересматривал финал Лиги чемпионов и не хочу этого делать

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн вновь высказался о поражении команды в финале минувшего розыгрыша Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (0:2).
«Было тяжело принять это поражение. Мы отлично справились со своей задачей в плей-офф и добрались до финала. Всегда обиднее всего, когда подходишь к таким большим матчам и не можешь играть так, как можешь на самом деле. Так или иначе проделанный путь придал нам уверенности и веры, что мы способны играть в больших матчах, в финале Лиги чемпионов, так что теперь мы должны постараться повторить это.
Я не пересматривал финал Лиги чемпионов и не хочу этого делать. Тяжело думать о нём, потому что, возможно, это одна из важнейших игр в наших карьерах, но на таком опыте можно учиться», — цитирует Кейна The Telegraph.
- 19 июля 2019
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