Кейн: не пересматривал финал Лиги чемпионов и не хочу этого делать

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн вновь высказался о поражении команды в финале минувшего розыгрыша Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (0:2).



«Было тяжело принять это поражение. Мы отлично справились со своей задачей в плей-офф и добрались до финала. Всегда обиднее всего, когда подходишь к таким большим матчам и не можешь играть так, как можешь на самом деле. Так или иначе проделанный путь придал нам уверенности и веры, что мы способны играть в больших матчах, в финале Лиги чемпионов, так что теперь мы должны постараться повторить это.



Я не пересматривал финал Лиги чемпионов и не хочу этого делать. Тяжело думать о нём, потому что, возможно, это одна из важнейших игр в наших карьерах, но на таком опыте можно учиться», — цитирует Кейна The Telegraph.

Кейн: поражения в Лиге чемпионов и Лиге наций УЕФА причинили боль