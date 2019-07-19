«Атлетико» переключится на Эриксена, если не сможет купить Хамеса
Мадридский «Атлетико» определился с альтернативной трансферной целью на случай неудачи в переговорах о трансфере полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса.
Как сообщает Marca, руководство «матрасников» готово переключить внимание на Кристиана Эриксена из «Тоттенхэм Хотспур».
Напомним, 27-летний датчанин мог в межсезонье оказаться в другом мадридском клубе – «Реале», однако главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан сообщил боссам, что хотел бы видеть в команде Поля Погба из «Манчестер Юнайтед».
На Хамеса, помимо «Атлетико», также претендует «Наполи», где его хочет видеть наставник Карло Анчелотти, однако стороны долгое время не могут согласовать трансфер. Сам 28-летний колумбиец готов перебраться как к «матрасникам», так и к неаполитанцам.
«Реал» выставил «Наполи» и «Атлетико» разные цены на Хамеса
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