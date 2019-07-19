СМИ: Конте в ярости из-за ситуации Лукаку с «Интером»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте крайне недоволен складывающейся ситуациией с трансфером нападающего «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку. Бельгийский футболист является главной трансферной целью для Конте на это лето, однако стороны до сих пор не договорились по финансовым вопросам.

Как сообщает The Sun, в настоящее время руководство «Интера» начинает выражать сомнение, стоит ли приобретать Лукаку, так как «Манчестер Юнайтед» по-прежнему требует за форварда £ 75 млн (около € 83,5 млн). Отмечается, что «Интер» начинает рассматривать менее дорогие варианты для усиления атаки.



Это привело в ярость Конте, так как перед тем, как приступить к работе, его заверили, что он сможет рассчитывать в нападении на Лукаку и Эдина Джеко.

В сезоне-2018/19 Лукаку забил 15 мячей и отдал 4 результативные передачи в 45 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Соглашение форварда рассчитано до 30 июня 2022 года и включает опцию продления на одну кампанию.