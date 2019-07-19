Вальдес возглавил команду «Барселоны» U19

Бывший вратарь «Барселоны» Виктор Вальдес вернулся в клуб спустя пять лет после ухода, сообщает пресс-служба сине-гранатовых.
Экс-футболист занял пост главного тренера каталонской команды возрастной категории U19. Контракт со специалистом рассчитан до окончания сезона-2019/20 и предусматривает опцию продления ещё на один год.
В середине июня Вальдес наряду с несколькими другими знаменитыми в прошлом игроками стал обладателем тренерской лицензии УЕФА категории Pro.
Виктор является воспитанником «Барселоны», в систему которой поступил в 1995 году. За главную команду сине-гранатовых голкипер выступал с 2000 по 2014 год и за это время успел завоевать с ней 21 трофей. После ухода из клуба он играл за «Манчестер Юнайтед», «Стандард» и «Мидлсбро», а в прошлом году завершил карьеру.
- 19 июля 2019
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