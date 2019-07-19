Украинскому клубу запретили играть домашние матчи Лиги Европы на своём стадионе

«Александрия» сообщила, что клуб не сможет принимать матчи группового этапа Лиги Европы на своём домашнем стадионе.
«Наш регион не соответствует требованиям Регламента соревнований Лиги Европы УЕФА сезона-2019/20. Такой вывод от специалистов УЕФА поступил в клубный офис «Александрии» через месяц после проведения инспекции. Как мы уже сообщали, в июне инспекторы УЕФА посетили наш клуб — специалисты проверили готовность инфраструктуры стадиона «Ника» к проведению официальных международных матчей группового этапа Лиги Европы сезона-2019/20.
По итогам визита инспекторы подготовили отчёт, согласно которому администрация УЕФА не смогла принять Александрию как место для группового этапа Лиги Европы. В частности, представитель УЕФА Кот Далтон в официальном письме, которое мы получили сегодня, отметил такие факторы, как слишком далёкое расстояние до аэропортов Кривого Рога, Днепра и Киева и отсутствие в нашем регионе надлежащей гостиничной инфраструктуры (фактически первый четырёхзвёздочный отель расположен более чем в трёх часах езды на автобусе — отчёт). Также, стандарты гостиниц в нашем регионе не являются приемлемыми по размерам и качеству для размещения должностных лиц УЕФА, партнёров и болельщиков.
Об альтернативном месте проведения соревнований Лиги Европы УЕФА мы сообщим в ближайшее время», — говорится в заявлении на официальном сайте «Александрии».
- 19 июля 2019
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