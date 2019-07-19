Силкин оценил шансы «Динамо» в матче с «Рубином»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин высказался о предстоящем матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором бело-голубые на своём поле сыграют с «Рубином». Встреча состоится 21 июля на «ВТБ Арене». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.



«Казанцы для бело-голубых являются неудобным соперником. Но я думаю, если «Динамо» будет играть так же, как в первом тайме с «Арсеналом», то победит», — цитирует Силкина «Евро-футбол».

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В 1-м туре Премьер-Лиги «Динамо» в гостях сыграло вничью с «Арсеналом», а «Рубин» на выезде поделил очки с «Локомотивом».

Календарь матчей РПЛ можно посмотреть на «Чемпионате».