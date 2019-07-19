«Ньюкасл» предоставил Брюсу € 100 млн на усиление состава

Руководство «Ньюкасл Юнайтед» предоставило новому главному тренеру команды Стиву Брюсу солидную сумму на усиление состава в летнее трансферное окно, сообщает Sky Sports.
По информации источника, специалист сможет потратить в межсезонье £ 90 млн (более € 100 млн). Из них £ 50 млн (€ 55,7 млн) – трансферный бюджет на лето, £ 30 млн (€ 33,4 млн) – сумма с продажи нападающего Айосе Переса в «Лестер Сити», а £ 11 млн (€ 12,3 млн) – средства, оставшиеся с зимнего трансферного окна.
Напомним, до прихода Брюса главным тренером «Ньюкасла» на протяжении трёх лет был Рафаэль Бенитес. После окончания минувшего сезона испанский специалист покинул клуб, не сумев договориться с руководством об условиях дальнейшего сотрудничества, и возглавил китайскую команду «Далянь Ифан».
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