«Этот поступок не красит «Арсенал» и Мирзова». «Ростов» выступил с заявлением

«Ростов» выступил с официальным заявлением, в котором прокомментировал слова спортивного директора тульского «Арсенала» Андрея Рудакова по поводу перехода полузащитника Резиуана Мирзова в «Спартак».
«Клуб ознакомился с интервью спортивного директора ФК «Арсенал» Андрея Рудакова. Оно вызвало у нас недоумение, так как в нём функционер с сожалением говорит о том, что Мирзов выбрал «Спартак», а не «Арсенал», несмотря на договорённости между тульским клубом и самим игроком.
Мы напоминаем господину Рудакову, который, к слову, в своём интервью совершил чистосердечное признание, что правилами РФС и ФИФА категорически запрещено вступать с игроками в переговоры без разрешения действующего клуба, а за подобное нарушение на клуб могут быть наложены достаточно серьёзные санкции. На момент переговоров между Мирзовым и «Арсеналом» у данного игрока был действующий контракт с «Ростовом».
При этом «Ростов» не давал согласия «Арсеналу» на переговоры с Мирзовым. В связи с этим ФК «Ростов» оставляет за собой право обратиться в соответствующие инстанции РФС для защиты своих прав (пункт 1.2. статья 17 Регламента РФС по статусам переходов – клуб должен информировать о том, что хочет вступить в переговоры с футболистом). Этот поступок не красит «Арсенал» и Резиуана Мирзова», — говорится на официальном сайте «Ростова».
- 19 июля 2019
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