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Озил назвал настоящую причину, по которой покрасил волосы

Озил назвал настоящую причину, по которой покрасил волосы
Футбол / Англия 0

Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил, который недавно покрасил волосы в белый цвет, рассказал, почему решился на данный поступок.

«Это был спор между мной, Ляказеттом, Мустафи и Колашинацем. Это была игра на попадание в перекладину, и Ляказетт стал победителем. Я, Зеад и Шкодран в итоге проиграли, спор был на то, чтобы изменить цвет волос. Я в итоге выбрал блондина, Зеад и Шкодран попробовали что-то другое, но в итоге они остались недовольны и вернули назад свой цвет волос. У меня же так получилось, вот и всё. У меня всегда были тёмные волосы, но сейчас мне всё очень нравится, хотя я не знаю, оставлю я в Лондоне этот цвет или нет», — цитирует Озила talkSPORT.

Фото можно посмотреть на странице B/R Football в социальной сети «Твиттер».

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