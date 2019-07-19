«Барселона» рассматривает трёх футболистов на роль конкурента для Альбы

«Барселона» намерена приобрести футболиста на левый фланг обороны до закрытия летнего трансферного окна, чтобы у защитника Жорди Альбы появился конкурент за место в стартовом составе.
Как сообщает ESPN, на данную роль руководство сине-гранатовых в настоящее время рассматривает трёх игроков: 27-летнего Давида Алабу («Бавария»), 25-летнего Филиппа Макса («Аугсбург») и 22-летнего Эктора Фирпо («Бетиса»).
Отмечается, что Алаба является приоритетным вариантом для каталонцев. Сам футболист заинтересован в переходе, однако клуб ожидают тяжёлые переговоры с «Баварией», которая не захочет отпускать одного из ключевых игроков.
Ранее сообщалось, что Алабой также интересуется «Арсенал». В свою очередь за Фирпо следили «Реал», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».
- 19 июля 2019
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