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Кукурелья перешёл в «Хетафе». Три дня назад «Барселона» вернула его за € 4 млн

Кукурелья перешёл в «Хетафе». Три дня назад «Барселона» вернула его за € 4 млн
Футбол / Испания 0

«Хетафе» на своём официальном сайте объявил о переходе защитника «Барселоны» Марка Кукурельи.

20-летний футболист присоединился к команде на правах аренды, рассчитанной на один сезон. При этом в договор включена опция последующего выкупа.

В минувшем сезоне Кукурелья выступал за «Эйбар» на правах аренды. В конце мая клуб выкупил игрока у «Барселоны» за € 2 млн. Каталонцы при этом сохранили за собой право обратного выкупа защитника за € 4 млн, которым и воспользовались три дня назад.

Кукурелья является воспитанником «Барселоны». В минувшем сезоне в составе «Эйбара» футболист принял участие в 31 матче испанского национального чемпионата (26 — в основном составе), в которых стал автором 1 забитого мяча, отдал 2 результативные передачи, а также получил 6 жёлтых карточек.

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