Кукурелья перешёл в «Хетафе». Три дня назад «Барселона» вернула его за € 4 млн

«Хетафе» на своём официальном сайте объявил о переходе защитника «Барселоны» Марка Кукурельи.
20-летний футболист присоединился к команде на правах аренды, рассчитанной на один сезон. При этом в договор включена опция последующего выкупа.
В минувшем сезоне Кукурелья выступал за «Эйбар» на правах аренды. В конце мая клуб выкупил игрока у «Барселоны» за € 2 млн. Каталонцы при этом сохранили за собой право обратного выкупа защитника за € 4 млн, которым и воспользовались три дня назад.
Кукурелья является воспитанником «Барселоны». В минувшем сезоне в составе «Эйбара» футболист принял участие в 31 матче испанского национального чемпионата (26 — в основном составе), в которых стал автором 1 забитого мяча, отдал 2 результативные передачи, а также получил 6 жёлтых карточек.
- 19 июля 2019
-
18:11
-
18:00
-
17:52
-
17:44
-
17:38
-
17:35
-
17:33
-
17:26
-
17:24
-
17:23
-
17:03
-
16:50
-
16:47
-
16:30
-
16:22
-
16:09
-
16:02
-
15:45
-
15:25
-
15:14
-
15:08
-
14:59
-
14:57
-
14:54
-
14:30
-
14:22
-
14:04
-
14:01
-
13:53
-
13:52
-
13:37
-
13:18
-
13:15
-
13:04
-
12:44