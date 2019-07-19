Конте: мне нравится Лукаку

Главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте рассказал об отношении к нападающему «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку.



«Вы прекрасно знаете, что мне нравится Лукаку. На сегодняшний день он игрок «Манчестер Юнайтед», такова реальность. Что касается нашей ситуации, нелегко играть без нападающего в начале сезона. Трансферное окно всё ещё открыто. Я уже говорил с руководством. Не буду скрывать – мы должны были начать заниматься этим вопросом раньше», — приводит слова Конте Goal.com.



Ранее сообщалось, что итальянский специалист определил Лукаку в качестве главной трансферной цели на лето. При этом нерадзурри уже долгое время не могут прийти к договорённости с «красными дьяволами». Манкунианцы отказываются снижать свои финансовые запросы и требуют за 26-летнего бельгийца более € 80 млн, что не устраивает «Интер».

СМИ: Конте в ярости из-за ситуации Лукаку с «Интером»