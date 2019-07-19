«Эвертон» поборется с лондонским «Арсеналом» за Заха
«Эвертон» включился в борьбу за правого вингера «Кристал Пэлас» Уилфрида Заха. Основным претендентом на игрока является лондонский «Арсенал», сообщает Evening Standard.
Ранее в июле «Кристал Пэлас» отказался продавать Уилфрида «Арсеналу» за £ 40 млн (€ 44,5). Ожидается, что в ближайшие дни «канониры» предложат «орлам» улучшенный вариант сделки.
Заха — воспитанник «Кристал Пэлас». В 2013 году он перешёл в «Манчестер Юнайтед», но вернулся в клуб спустя один сезон. В минувшей кампании вингер забил 10 голов и отдал 10 результативных передач в 34 матчах английской Премьер-лиги. Его контракт рассчитан до 30 июня 2023 года.
В прошлом сезоне «Эвертон» занял восьмое место в турнирной таблице АПЛ, «Арсенал» — пятое.
Заха сообщил «Кристал Пэлас» о желании покинуть клуб
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