Мещеряков: у Гилерме были хорошие предложения от других клубов

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал продление контракта клубом с голкипером Маринато Гилерме.

«У Гилерме были хорошие предложения от других клубов, но он предпочёл остаться в „Локомотиве“. Я всегда доволен, когда игроки предпочитают клуб, в котором они играют, другим более хорошим предложениям. Вся шумиха в прошлом, Маринато принял важное для себя решение. Контракт продлён. Для нас страница со всем, что было до подписания, перевернута», — сказал Мещеряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее сообщалось, что интерес к Гилерме проявляли «Спартак» и «Зенит». Сам «Локомотив» предпринимал попытки сохранить футболиста, однако варианты клуба с продлением сотрудничества по схеме «1+1» и на два года голкипер отклонил.