Гилерме: переговоры с «Локомотивом» были непростыми, рад, что нашли компромисс

Голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме прокомментировал продление контракта с московским клубом сроком на три года.

«Переговоры были непростыми, но я очень рад, что в итоге мы нашли компромисс. У истории получился счастливый конец! Я уже 12 лет в клубе плюс три – это получается целых 15. Считайте, вся жизнь. У нас очень сильная команда и сплочённый коллектив. Счастлив, что остаюсь частью «Локо». Надеюсь, впереди нас ждёт ещё много трофеев!» — приводит слова Гилерме официальный сайт «Локомотива».

Ранее сообщалось, что интерес к Гилерме проявляли «Спартак» и «Зенит». Сам «Локомотив» предпринимал попытки сохранить футболиста, однако варианты клуба с продлением сотрудничества по схеме «1+1» и на два года голкипер отклонил.