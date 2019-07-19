Кикнадзе: жаль, что не получилось подписать контракт с Гилерме раньше

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал продление контракта клубом с голкипером Маринато Гилерме.

«Жаль, что не получилось подписать контракт раньше, но хорошо, что сделали это сейчас! Гилерме – сильный вратарь международного уровня, и здорово, что ближайшие три года он проведёт с нами. Я поздравляю Гилерме, поздравляю болельщиков, поздравляю нас всех!» — приводит слова Кикнадзе официальный сайт «Локомотива».

Ранее сообщалось, что интерес к Гилерме проявляли «Спартак» и «Зенит». Сам «Локомотив» предпринимал попытки сохранить футболиста, однако варианты клуба с продлением сотрудничества по схеме «1+1» и на два года голкипер отклонил.

Гилерме перешёл в «Локомотив» летом 2007 года из «Атлетико Паранаэнсе». Трансфер футболиста обошёлся «железнодорожникам» в € 1,25 млн. В минувшем сезоне 33-летний вратарь принял участие в 30 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых пропустил 28 голов (1 — автогол), а также получил две жёлтые карточки.