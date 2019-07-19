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Зидан: выиграть у Симеоне как тренера сложнее, нежели как у игрока

Зидан: выиграть у Симеоне как тренера сложнее, нежели как у игрока
Футбол / Испания 0

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от матча Международного кубка чемпионов с «Атлетико», который состоится 27 июля.

«Симеоне как тренер лучше, нежели как игрок. Игроком он был одним из многих в команде, сейчас он сам управляет всей командой. Он работает очень хорошо, он тренер с большим характером. Выиграть у него как тренера сложнее, нежели как у игрока. Матч с „Атлетико“ будет очень хорошей игрой для болельщиков. Для нас как клуба этот матч тоже очень важен. Мы хотим представить столицу Испании в наилучшем виде», — приводит слова Зидана Marca.

В бытность игроками Зидан и Симеоне пересекались, когда выступали в Италии и Испании. Француз поиграл за «Ювентус» и «Реал», а аргентинец — за «Интер», «Лацио» и «Атлетико».

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