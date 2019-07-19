Самый возрастной автор гола в Бундеслиге завершит карьеру в 41 год

Нападающий «Вердера» Клаудио Писарро сказал, что завершит карьеру по окончании сезона-2019/20.
«Всё ещё хочу играть. Иногда говорю себе, что больше не хочу этого, но в то же время футбол — самое главное для меня. Чувствую себя довольно хорошо, но этого уже достаточно.
В предстоящем сезоне, который, вероятно, станет для меня последним, хочу попасть с «Вердером» в еврокубки. Буду счастлив, если у нас всё получится», — цитирует Писарро пресс-служба «Вердера».
Большую часть профессиональной карьеры Клаудио провёл в «Баварии» и «Вердере». Форвард 6 раз становился чемпионом немецкой Бундеслиги и завоевал один титул победителя Лиги чемпионов. Он является самым возрастным автором гола в чемпионате Германии, отличившись в возрасте 40 лет и 136 дней.
В октябре Писарро исполнится 41 год.
- 19 июля 2019
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