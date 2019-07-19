На матче «Динамо» — «Рубин» впервые в РПЛ будет использована система VAR

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков сообщил, что впервые система видеопомощи арбитрам в Премьер-Лиге заработает на матче «Динамо» — «Рубин». Игра состоится в Москве в воскресенье, 21 июля.
«РФС закончил работу по получению всех необходимых одобрений для использования VAR во 2-м туре РПЛ. IFAB дал официальный допуск. Мы провели переговоры со всеми заинтересованными сторонами, определив оптимальные параметры внедрения VAR. РФС станет интегратором системы, в проекте также примут участие Hawk Eye и „Матч ТВ“. Уверен, что наше долгосрочное сотрудничество будет эффективным. Первым матчем, на котором мы используем систему, станет „Динамо“ — „Рубин“, — цитирует Дюкова официальный сайт РФС.
Билеты на матч «Динамо» – «Рубин» (21 июля) можно прямо сейчас приобрести здесь.
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