«Спартак» обыграл «Ростов» в матче молодёжного первенства

Завершился матч 2-го тура молодёжного первенства России между «Ростовом» и «Спартаком». Встреча состоялась на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону. Победу в игре со счётом 3:1 одержала столичная команда.

Счёт в матче ударом с пенальти на 35-й минуте открыл полузащитник гостей Максим Калачевский. Через минуту одиннадцатиметровый удар был назначен уже в ворота «Спартака». Защитник «Ростова» Михаил Осинов его реализовал. На 83-й минуте хавбек гостей Иван Репях вывел свою команду вперёд во второй раз. А на 89-й минуте точку в игре поставил форвард красно-белых Святослав Кожедуб.

Победа позволила «Спартаку» возглавить турнирную таблицу молодёжного первенства с 6 очками в активе. «Ростов» в двух играх набрал три очка.