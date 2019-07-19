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«Спартак» обыграл «Ростов» в матче молодёжного первенства

«Спартак» обыграл «Ростов» в матче молодёжного первенства
Футбол / РПЛ 0

Завершился матч 2-го тура молодёжного первенства России между «Ростовом» и «Спартаком». Встреча состоялась на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону. Победу в игре со счётом 3:1 одержала столичная команда.

Счёт в матче ударом с пенальти на 35-й минуте открыл полузащитник гостей Максим Калачевский. Через минуту одиннадцатиметровый удар был назначен уже в ворота «Спартака». Защитник «Ростова» Михаил Осинов его реализовал. На 83-й минуте хавбек гостей Иван Репях вывел свою команду вперёд во второй раз. А на 89-й минуте точку в игре поставил форвард красно-белых Святослав Кожедуб.

Победа позволила «Спартаку» возглавить турнирную таблицу молодёжного первенства с 6 очками в активе. «Ростов» в двух играх набрал три очка.

Россия - Молодёжное первенство. 2-й тур
19 июля 2019, пятница. 18:00 МСК
Ростов-мол.
Ростов-на-Дону
1 : 3
Спартак-мол.
Москва
0:1 – Калачевский – 34 (пен), 1:1 – Осинов – 37 (пен), 1:2 – Репях – 84, 1:3 – Кожедуб – 89
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