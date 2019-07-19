Каранка: Азар будет делать результат для «Реала», но он не похож на Роналду

Бывший игрок «Реала» Аитор Каранка, входивший в тренерский штаб Жозе Моуринью во время его работы в «Королевском клубе», поделился мнением о новоиспечённом вингере «сливочных» Эдене Азаре и экс-лидере команды Криштиану Роналду.

«Азар — игрок, который делает результат. Но следует быть осторожными, сравнивая его с Криштиану Роналду. Криштиану такой один, и оказывать давление на Азара не лучшее решение. Думаю, что он игрок, который способен делать результат, потому что он делал это в «Челси». В испанском футболе со своими качествами он наверняка будет давать результат тоже, но он не похож на Криштиану», — приводит слова Каранки Marca.

Азар перешёл в «Реал» этим летом из «Челси» за сумму в € 100 млн.