Мальдини: Модрич — идеальный игрок для «Милана»
Спортивный директор «Милана» Паоло Мальдини поделился мнением о центральном полузащитнике мадридского «Реала» Луке Модриче.
«Мы ищем как молодых, так и опытных игроков, которые помогут команде стать лучше. Приобретение такого футболиста, как Модрич, было бы идеальным вариантом для нас, но мы пока не вели с ним переговоров», — приводит слова Мальдини Marca.
Лука выступает за «Реал» с 2012 года. Ранее хорват защищал цвета «Тоттенхэм Хотспур», запрешичского «Интера», «Зриньски» и загребского «Динамо».
В сезоне-2018/19 Модрич забил 4 гола и отдал 8 результативных передач в 46 матчах во всех турнирах на клубном уровне.
«Милан» в минувшем сезоне занял пятое место в турнирной таблице итальянской Серии А.
Модрич может стать игроком «Милана»
- 19 июля 2019
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