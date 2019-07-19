Мальдини: Модрич — идеальный игрок для «Милана»

Спортивный директор «Милана» Паоло Мальдини поделился мнением о центральном полузащитнике мадридского «Реала» Луке Модриче.

«Мы ищем как молодых, так и опытных игроков, которые помогут команде стать лучше. Приобретение такого футболиста, как Модрич, было бы идеальным вариантом для нас, но мы пока не вели с ним переговоров», — приводит слова Мальдини Marca.

Лука выступает за «Реал» с 2012 года. Ранее хорват защищал цвета «Тоттенхэм Хотспур», запрешичского «Интера», «Зриньски» и загребского «Динамо».

В сезоне-2018/19 Модрич забил 4 гола и отдал 8 результативных передач в 46 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

«Милан» в минувшем сезоне занял пятое место в турнирной таблице итальянской Серии А.