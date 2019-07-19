«Шинник» одержал третью победу кряду, обыграв «Нижний Новгород»

В матче 3-го тура Футбольной национальной лиги «Нижний Новгород» принимал «Шинник» из Ярославля. Встреча прошла в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
Автором первого гола стал полузащитник «Шинника» Дмитрий Самойлов, отличившийся на 3-й минуте. Спустя семь минут нападающий Эльдар Низамутдинов увеличил преимущество команды из Ярославля. До перерыва форвард «Нижнего Новгорода» Игорь Портнягин сократил разницу в счёте. Последний мяч забил хавбек гостей Алексей Пугин в конце игры.
Для «Шинника» эта победа стала третьей подряд. «Нижний Новгород» потерпел второе поражение в первых трёх матчах сезона.
«Шинник», набрав 9 очков, возглавляет турнирную таблицу ФНЛ, «Нижний Новгород» (1) занимает 15-е место.
- 19 июля 2019
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