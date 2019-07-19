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«Шинник» одержал третью победу кряду, обыграв «Нижний Новгород»

«Шинник» одержал третью победу кряду, обыграв «Нижний Новгород»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 3-го тура Футбольной национальной лиги «Нижний Новгород» принимал «Шинник» из Ярославля. Встреча прошла в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Автором первого гола стал полузащитник «Шинника» Дмитрий Самойлов, отличившийся на 3-й минуте. Спустя семь минут нападающий Эльдар Низамутдинов увеличил преимущество команды из Ярославля. До перерыва форвард «Нижнего Новгорода» Игорь Портнягин сократил разницу в счёте. Последний мяч забил хавбек гостей Алексей Пугин в конце игры.

Для «Шинника» эта победа стала третьей подряд. «Нижний Новгород» потерпел второе поражение в первых трёх матчах сезона.

«Шинник», набрав 9 очков, возглавляет турнирную таблицу ФНЛ, «Нижний Новгород» (1) занимает 15-е место.

ФНЛ - Первый дивизион. 3-й тур
19 июля 2019, пятница. 19:00 МСК
Нижний Новгород
Нижний Новгород
1 : 3
Шинник
Ярославль
0:1 – Самойлов – 3, 0:2 – Низамутдинов – 10, 1:2 – Портнягин – 13, 1:3 – Пугин – 84
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