Выиграй сезонную подписку на матчи английской Премьер-лиги!
«Чемпионат» в своём телеграм-канале запустил розыгрыш двух сезонных подписок на английскую Премьер-Лигу от «Okko Спорт».
Участникам достаточно подписаться на наш телеграм-канал, нажать кнопку «Участвую!» под постом о розыгрыше и ждать итогов жеребьёвки.
Напомним, в рамках контракта Rambler Group и АПЛ онлайн-кинотеатр Okko эксклюзивно покажет прямые трансляции всех матчей английской Премьер-лиги, а также другой связанный с ними контент: аналитические, информационные и развлекательные передачи. До 31 июля все матчи нового сезона АПЛ можно купить по специальной цене.
Мария Макарова перешла с «Матча» на Okko Спорт
- 19 июля 2019
-
22:48
-
22:36
-
22:21
-
22:09
-
22:00
-
21:58
-
21:50
-
21:33
-
21:17
-
20:53
-
20:52
-
20:31
-
20:29
-
20:18
-
19:57
-
19:57
-
19:48
-
19:34
-
19:31
-
19:21
-
19:17
-
19:00
-
18:40
-
18:11
-
18:00
-
17:52
-
17:44
-
17:38
-
17:35
-
17:33
-
17:26
-
17:24
-
17:23
-
17:03
-
16:50
Партнерский контент