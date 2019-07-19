Тео Эрнандес: «Реал» и «Милан» — исключительные клубы
Левый защитник Тео Эрнандес прокомментировал переход из мадридского «Реала» в «Милан». Француз подписал с итальянским клубом пятилетнее соглашение.
«Очень рад оказаться в «Милане». Здесь меня хорошо приняли. Сохраняю спокойствие. Надеюсь провести много матчей.
«Реал» — исключительный клуб, но я перешёл в другой исключительный клуб. Надеюсь, буду часто побеждать в «Милане».
Слова Паоло Мальдини меня воодушевили. Здорово, когда кто-то вроде него говорит, что ты можешь стать одним из лучших крайних защитников в мире», — приводит слова Эрнандеса Football Italia.
Тео выступал за «Реал» с 2017 года. В минувшем сезоне 21-летний футболист забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи в 24 матчах испанской Примеры.
Мальдини: Модрич — идеальный игрок для «Милана»
- 19 июля 2019
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