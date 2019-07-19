Митрюшкин проводит первую игру за последние 19 месяцев
Голкипер «Сьона» Антон Митрюшкин проводит первую официальную игру за последние 19 месяцев.
23-летний вратарь вышел в стартовом составе команды в матче 1-го тура чемпионата Швейцарии с «Базелем». После первого тайма счёт — 1:1.
Напомним, вратарь повредил хрящевую ткань левого коленного сустава в матче чемпионата Швейцарии с «Грассхоппером» (3:0), который состоялся 26 ноября 2017 года. 4 декабря 2017-го он успешно перенёс операцию на колене. Сначала «Сьон» сообщал, что на восстановление после травмы голкипер потратит от четырёх до шести месяцев, однако с ноября 2017 года вратарь так и не принял участия ни в одном матче за клуб.
В «Сьон» Митрюшкин перешёл в ходе сезона-2015/16 из «Спартака».
Митрюшкин продлил контракт со «Сьоном»
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