«Тулуза» объявила о приобретении Рохеля у «Крыльев Советов»

«Тулуза» на официальном сайте объявила о приобретении у самарских «Крыльев Советов» центрального защитника Агустина Рохеля. 21-летний игрок заключил соглашение на четыре года. В новой команде он будет выступать под 18-м номером.

По информации французских СМИ, трансфер Рохеля обошёлся «Тулузе» в € 2,5 млн.

Агустин перешёл в «Крылья Советов» из «Насьоналя» летом 2018 года. В сезоне-2018/19 уругваец помог клубу из Самары в 19 матчах во всех турнирах. В его активе 1 результативная передача.

«Тулуза» завершила минувшую кампанию на 16-м месте в турнирной таблице французской Лиги 1. Команда Алена Казановы на два очка опередила «Монако», который финишировал 17-м.

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