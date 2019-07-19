В Испании начали расследование в отношении переговоров «Барселоны» и Гризманна

Королевская испанская футбольная федерация инициировала расследование в отношении переговоров «Барселоны» с французским форвардом Антуаном Гризманном.
Как сообщает iusport, главная футбольная организация страны согласилась открыть дисциплинарное производство в отношении каталонского клуба и 28-летнего нападающего, чтобы определить, действительно ли сине-гранатовые вступали в контакт с игроком, у которого был действующий многолетний контракт с «Атлетико».
Напомним, «Барселона» купила Гризманна за € 120 млн, выплатив полную сумму отступных. Однако «Атлетико» намерен получить от каталонцев ещё € 80 млн за трансфер француза. Руководство мадридского клуба утверждает, что владеет документами, доказывающими наличие соглашения между «Барселоной» и Гризманном, подписанного ещё 9 марта.
- 19 июля 2019
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