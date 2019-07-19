Бербатов: Лукаку стоит остаться в «Манчестер Юнайтед»

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов считает, что нападающему Ромелу Лукаку нужно продолжить выступать за «красных дьяволов». В услугах 26-летнего бельгийца заинтересован миланский «Интер».
«Считаю, что Ромелу стоит остаться. Мне нравится это игрок. Не согласен с критикой в его адрес. Есть несколько аспектов, над которыми ему нужно поработать, но это можно сказать про любого игрока.
Партнёры по команде должны помогать Лукаку. Например, если я полузащитник, мне нужно знать, как отдавать ему передачи. Когда делаю это, нужно смотреть, на какую ногу отдаю передачу.
Считаю, что Уле-Гуннар Сульшер — хороший тренер для Ромелу. Он всегда может получить от него совет, поскольку Уле-Ганнар был отличным нападающим», — приводит слова Бербатова Sky Sports.
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