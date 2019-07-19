«МЮ» начал переговоры по Дибале, «Ювентус» требует за игрока € 80 млн
Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает Football Italia со ссылкой на журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Ширу.
По информации источника, «красные дьяволы» установили первые контакты со «старой синьорой» относительно возможного трансфера 25-летнего нападающего. Чемпион Италии готов расстаться с аргентинцем за сумму не менее чем в € 80 млн. Футболист предпочитает остаться в туринском клубе.
Дибала в минувшем сезоне на клубном уровне принял участие в 42 матчах. На счету аргентинца 10 забитых мячей и 6 результативных передач. Контракт футболиста с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года. В туринский клуб форвард перешёл летом 2015 года из «Палермо» за € 40 млн.
«ПСЖ» может обменять Неймара в «Ювентус» на Дибалу
- 20 июля 2019
-
00:18
-
00:15
-
00:05
- 19 июля 2019
-
23:53
-
23:50
-
23:41
-
23:28
-
23:19
-
23:12
-
22:49
-
22:48
-
22:36
-
22:21
-
22:09
-
22:00
-
21:58
-
21:50
-
21:33
-
21:17
-
20:53
-
20:52
-
20:31
-
20:29
-
20:18
-
19:57
-
19:57
-
19:48
-
19:34
-
19:31
-
19:21
-
19:17
-
19:00
-
18:40
-
18:11
-
18:00
Партнерский контент