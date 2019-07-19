«МЮ» начал переговоры по Дибале, «Ювентус» требует за игрока € 80 млн

Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает Football Italia со ссылкой на журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Ширу.

По информации источника, «красные дьяволы» установили первые контакты со «старой синьорой» относительно возможного трансфера 25-летнего нападающего. Чемпион Италии готов расстаться с аргентинцем за сумму не менее чем в € 80 млн. Футболист предпочитает остаться в туринском клубе.

Дибала в минувшем сезоне на клубном уровне принял участие в 42 матчах. На счету аргентинца 10 забитых мячей и 6 результативных передач. Контракт футболиста с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года. В туринский клуб форвард перешёл летом 2015 года из «Палермо» за € 40 млн.