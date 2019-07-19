Конте: «Интеру» нужно начать продавать игроков
Главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте рассказал о работе клуба на трансферном рынке.
«Нет смысла отрицать то, что у нас возникли трудности. По-прежнему существует довольно большая проблема с приходом и уходом футболистов, но в первую очередь это касается тех, кто должен уйти.
Если вы попросите меня быть честным, я скажу, что мы значительно отстаём от графика в различных областях. Нам нужно двигаться дальше. Мы подготовили очень чёткий план, касающийся трансферов. Отставание в первую очередь связано с тем, что ни один игрок не покинул клуб.
Нам нужно значительно ускорить процесс и понять, что ещё многое предстоит сделать в упорной борьбе», — приводит слова 49-летнего специалиста Football Italia.
СМИ: Конте в ярости из-за ситуации Лукаку с «Интером»
- 20 июля 2019
-
00:18
-
00:15
-
00:05
- 19 июля 2019
-
23:53
-
23:50
-
23:41
-
23:28
-
23:19
-
23:12
-
22:49
-
22:48
-
22:36
-
22:21
-
22:09
-
22:00
-
21:58
-
21:50
-
21:33
-
21:17
-
20:53
-
20:52
-
20:31
-
20:29
-
20:18
-
19:57
-
19:57
-
19:48
-
19:34
-
19:31
-
19:21
-
19:17
-
19:00
-
18:40
-
18:11
-
18:00
Партнерский контент