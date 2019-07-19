Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ростов» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Конте: «Интеру» нужно начать продавать игроков

Конте: «Интеру» нужно начать продавать игроков
Футбол / Италия 0

Главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте рассказал о работе клуба на трансферном рынке.

«Нет смысла отрицать то, что у нас возникли трудности. По-прежнему существует довольно большая проблема с приходом и уходом футболистов, но в первую очередь это касается тех, кто должен уйти.

Если вы попросите меня быть честным, я скажу, что мы значительно отстаём от графика в различных областях. Нам нужно двигаться дальше. Мы подготовили очень чёткий план, касающийся трансферов. Отставание в первую очередь связано с тем, что ни один игрок не покинул клуб.

Нам нужно значительно ускорить процесс и понять, что ещё многое предстоит сделать в упорной борьбе», — приводит слова 49-летнего специалиста Football Italia.

СМИ: Конте в ярости из-за ситуации Лукаку с «Интером»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент