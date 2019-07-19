«ПСЖ» вышел на контакт с Дибалой

«Пари-Сен-Жермен» заинтересовался форвардом «Ювентуса» Пауло Дибалой, сообщает RMC Sport.

По информации источника, спортивный директор парижского клуба Леонардо связался с окружением 25-летнего нападающего «старой синьоры». Аргентинец уже выразил заинтересованность в проекте чемпиона Франции. Ожидается, что «Ювентус» в случае поступления солидного предложения будет готов продать футболиста.

Дибала в минувшем сезоне на клубном уровне принял участие в 42 матчах. На счету аргентинца 10 забитых мячей и 6 результативных передач. Контракт футболиста с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года. В туринский клуб форвард перешёл летом 2015 года из «Палермо» за € 40 млн. Рыночная трансферная стоимость форварда на сегодняшний день составляет € 85 млн.