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Алжир стал победителем Кубка африканских наций, обыграв в финале Сенегал

Алжир стал победителем Кубка африканских наций, обыграв в финале Сенегал
Футбол / Прочие турниры 0

В Каире (Египет) на стадионе «Каир Интернейшнл» состоялся финальный матч Кубка африканских наций — 2019 Сенегал — Алжир. Победу со счётом 1:0 одержали алжирские футболисты.

Автором единственного гола стал нападающий национальной команды Алжира Багдад Бунеджа, отправивший мяч в ворота сборной Сенегала на 2-й минуте. Результативную передачу в актив записал полузащитник Исмаэль Беннасер.

Алжир стал победителем Кубка африканских наций — 2019, Сенегал занял второе место. Бронзовые медали завоевали нигерийские футболисты, обыгравшие Тунис.

Лучшим бомбардиром турнира стал форвард сборной Нигерии Одион Игало, забивший 5 мячей.

Турнирную сетку Кубка африканских наций — 2019 можно посмотреть на «Чемпионате».

Кубок африканских наций. Финал
19 июля 2019, пятница. 22:00 МСК
Сенегал
0 : 1
Алжир
0:1 – Бунеджа – 2
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