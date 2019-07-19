Алжир стал победителем Кубка африканских наций, обыграв в финале Сенегал
В Каире (Египет) на стадионе «Каир Интернейшнл» состоялся финальный матч Кубка африканских наций — 2019 Сенегал — Алжир. Победу со счётом 1:0 одержали алжирские футболисты.
Автором единственного гола стал нападающий национальной команды Алжира Багдад Бунеджа, отправивший мяч в ворота сборной Сенегала на 2-й минуте. Результативную передачу в актив записал полузащитник Исмаэль Беннасер.
Алжир стал победителем Кубка африканских наций — 2019, Сенегал занял второе место. Бронзовые медали завоевали нигерийские футболисты, обыгравшие Тунис.
Лучшим бомбардиром турнира стал форвард сборной Нигерии Одион Игало, забивший 5 мячей.
Турнирную сетку Кубка африканских наций — 2019 можно посмотреть на «Чемпионате».
Кубок африканских наций. Финал
19 июля 2019, пятница. 22:00 МСК
Сенегал
0 : 1
Алжир
0:1 – Бунеджа – 2
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