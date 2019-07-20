Головин получил травму бедра в товарищеской игре с «Эвертоном»
Полузащитник «Монако» Александр Головин не смог доиграть товарищеский матч с «Эвертоном» из-за травмы бедра, сообщает ASM-supporters.fr.
23-летний россиянин в игре с «ирисками» появился на поле на 46-й минуте, заменив Адама Траоре. Однако из-за повреждения он не смог завершить встречу. На 67-й минуте его заменил Хан-Ноа Массенго. Степень серьёзности травмы хавбека пока остаётся неизвестной.
Головин перешёл в «Монако» из московского ЦСКА летом 2018 года. В минувшем сезоне российский полузащитник принял участие в 30 матчах чемпионата Франции, в которых забил три мяча и отдал три результативные передачи. Ещё один гол игрок забил в Кубке Франции, а также сделал результативную передачу в матче Лиги чемпионов.
«Монако» с Головиным уступил «Эвертону» в товарищеском матче
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