Головин получил травму бедра в товарищеской игре с «Эвертоном»

Полузащитник «Монако» Александр Головин не смог доиграть товарищеский матч с «Эвертоном» из-за травмы бедра, сообщает ASM-supporters.fr.

23-летний россиянин в игре с «ирисками» появился на поле на 46-й минуте, заменив Адама Траоре. Однако из-за повреждения он не смог завершить встречу. На 67-й минуте его заменил Хан-Ноа Массенго. Степень серьёзности травмы хавбека пока остаётся неизвестной.

Головин перешёл в «Монако» из московского ЦСКА летом 2018 года. В минувшем сезоне российский полузащитник принял участие в 30 матчах чемпионата Франции, в которых забил три мяча и отдал три результативные передачи. Ещё один гол игрок забил в Кубке Франции, а также сделал результативную передачу в матче Лиги чемпионов.