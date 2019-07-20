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Азар: нормально, что фанаты «Реала» злятся, когда команда не выигрывает ЛЧ

Азар: нормально, что фанаты «Реала» злятся, когда команда не выигрывает ЛЧ
Футбол / Испания 0

Бельгийский вингер Эден Азар поделился ожиданиями от выступлений за мадридский «Реал». 28-летний игрок перешёл в стан «сливочных» из лондонского «Челси» в это трансферное окно.

«Когда играешь за «Реал», должен побеждать каждый год. Если не выигрываешь Лигу чемпионов, болельщики начинают злиться, но это нормально для такого клуба. Нужно побеждать, именно поэтому я здесь.

Примера сильно отличается от Премьер-лиги, но опыт помогает быстро адаптироваться. Мне кажется, опыт — самая важная вещь. Любимые голы в моей карьере? Лучшие мне ещё предстоит забить», — цитирует Азара Marca.

Эден выступал за «Челси» с лета 2012 года. В минувшем сезоне вингер забил 21 гол и отдал 17 результативных передач в 52 матчах на клубном уровне.

Источник: Азар выбрал в «Реале» 23-й номер в честь Джордана и Джеймса
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