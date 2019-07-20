Азар: нормально, что фанаты «Реала» злятся, когда команда не выигрывает ЛЧ
Бельгийский вингер Эден Азар поделился ожиданиями от выступлений за мадридский «Реал». 28-летний игрок перешёл в стан «сливочных» из лондонского «Челси» в это трансферное окно.
«Когда играешь за «Реал», должен побеждать каждый год. Если не выигрываешь Лигу чемпионов, болельщики начинают злиться, но это нормально для такого клуба. Нужно побеждать, именно поэтому я здесь.
Примера сильно отличается от Премьер-лиги, но опыт помогает быстро адаптироваться. Мне кажется, опыт — самая важная вещь. Любимые голы в моей карьере? Лучшие мне ещё предстоит забить», — цитирует Азара Marca.
Эден выступал за «Челси» с лета 2012 года. В минувшем сезоне вингер забил 21 гол и отдал 17 результативных передач в 52 матчах на клубном уровне.
Источник: Азар выбрал в «Реале» 23-й номер в честь Джордана и Джеймса
- 20 июля 2019
-
00:18
-
00:15
-
00:05
- 19 июля 2019
-
23:53
-
23:50
-
23:41
-
23:28
-
23:19
-
23:12
-
22:49
-
22:48
-
22:36
-
22:21
-
22:09
-
22:00
-
21:58
-
21:50
-
21:33
-
21:17
-
20:53
-
20:52
-
20:31
-
20:29
-
20:18
-
19:57
-
19:57
-
19:48
-
19:34
-
19:31
-
19:21
-
19:17
-
19:00
-
18:40
-
18:11
-
18:00
Партнерский контент