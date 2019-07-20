Чемпионат России по футболу сезона-2019/20: расписание матчей 2-го тура

Сегодня, 20 июля, начнётся 2-й тур Российской Премьер-Лиги в сезоне-2019/20. Будет сыграно 8 матчей (четыре — 20 июля, четыре — 21-го).

20 июля

«Уфа» — «Краснодар» (Уфа, 14:00 мск)

«Крылья Советов» — «Арсенал» (Самара, 16:30 мск)

ЦСКА — «Оренбург» (Москва, 19:00 мск)

«Ростов» — «Спартак» (Ростов-на-Дону, 21:30 мск)

21 июля

«Урал» — «Ахмат» (Екатеринбург, 14:00 мск)

«Локомотив» — «Тамбов» (Москва, 16:30 мск)

«Динамо» — «Рубин» (Москва, 19:00 мск)

«Сочи» — «Зенит» (Сочи, 21:30 мск).

Полное расписание матчей Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате». Турнирная таблица первенства доступна здесь.

Действующим чемпионом РПЛ является «Зенит». В минувшей кампании команда из Санкт-Петербурга набрала 64 очка в 30 встречах.