Чемпионат России по футболу сезона-2019/20: расписание матчей 2-го тура
Сегодня, 20 июля, начнётся 2-й тур Российской Премьер-Лиги в сезоне-2019/20. Будет сыграно 8 матчей (четыре — 20 июля, четыре — 21-го).
20 июля
«Уфа» — «Краснодар» (Уфа, 14:00 мск)
«Крылья Советов» — «Арсенал» (Самара, 16:30 мск)
ЦСКА — «Оренбург» (Москва, 19:00 мск)
«Ростов» — «Спартак» (Ростов-на-Дону, 21:30 мск)
21 июля
«Урал» — «Ахмат» (Екатеринбург, 14:00 мск)
«Локомотив» — «Тамбов» (Москва, 16:30 мск)
«Динамо» — «Рубин» (Москва, 19:00 мск)
«Сочи» — «Зенит» (Сочи, 21:30 мск).
Полное расписание матчей Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате». Турнирная таблица первенства доступна здесь.
Действующим чемпионом РПЛ является «Зенит». В минувшей кампании команда из Санкт-Петербурга набрала 64 очка в 30 встречах.
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