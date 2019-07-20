Слуцкий: 4-е место — максимально достижимый результат для «Витесса» в чемпионате

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий заявил, что его команда в новом чемпионате Нидерландов не сможет рассчитывать на борьбу за призовые места.
«Четвёртое место — максимально достижимый для команды, но и его занять будет нелегко. Теперь я знаю уровень всех команд в чемпионате. „Аякс“, ПСВ и „Фейеноорд“ — это три лучших клуба. Этот факт подкрепляется историей этих клубов, их традициями и бюджетом. Четвёртое место занять возможно, но трудно.
Стабильный клуб меняет за год только двух-трёх игроков, у нас текучка кадров намного больше. Четвёртое место — очень хороший результат для «Витесса». Занять его клубу удалось только один раз за последние двадцать лет.
В чемпионате Нидерландов большинство команд лучше атакуют, чем защищаются. Если ставить игру от обороны, непременно пропустишь от соперников с их мощными атаками. Мы тоже играли в атакующий футбол. Посмотрите на количество забитых мячей: 70 голов. Этого показателя команда не могла достичь на протяжении многих лет", — цитирует Слуцкого Omroep Gelderland.
- 20 июля 2019
-
01:50
-
01:31
-
00:58
-
00:57
-
00:42
-
00:18
-
00:15
-
00:05
- 19 июля 2019
-
23:53
-
23:50
-
23:41
-
23:28
-
23:19
-
23:12
-
22:49
-
22:48
-
22:36
-
22:21
-
22:09
-
22:00
-
21:58
-
21:50
-
21:33
-
21:17
-
20:53
-
20:52
-
20:31
-
20:29
-
20:18
-
19:57
-
19:57
-
19:48
-
19:34
-
19:31
-
19:21