Анчелотти: до конца лета «Наполи» может купить не одного, а двух больших игроков

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти рассказал о работе клуба на трансферном рынке.
«Мариу Руй не продаётся, как и Фаузи Гулам, поскольку мы не собираемся с ними расставаться. Это сильная пара защитников, которая хорошо работает вместе.
«Наполи» будет готов к 31 августа, когда закроется трансферное окно. Мы может приобрести ещё не одного, а двух больших игроков», — цитирует Анчелотти Football Italia.
Ранее сообщалось, что «Наполи» заинтересован в услугах нападающего миланского «Интера» Мауро Икарди, полузащитника мадридского «Реала» Хамеса Родригеса и форварда «Лилля» Николя Пепе.
В минувшем сезоне «Наполи» финишировал на втором месте в турнирной таблице итальянской Серии А. В 38 матчах команда из Неаполя одержала 24 победы, 7 раз сыграла вничью и потерпела 7 поражений.
- 20 июля 2019
-
01:50
-
01:31
-
00:58
-
00:57
-
00:42
-
00:18
-
00:15
-
00:05
- 19 июля 2019
-
23:53
-
23:50
-
23:41
-
23:28
-
23:19
-
23:12
-
22:49
-
22:48
-
22:36
-
22:21
-
22:09
-
22:00
-
21:58
-
21:50
-
21:33
-
21:17
-
20:53
-
20:52
-
20:31
-
20:29
-
20:18
-
19:57
-
19:57
-
19:48
-
19:34
-
19:31
-
19:21