Анчелотти: до конца лета «Наполи» может купить не одного, а двух больших игроков

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти рассказал о работе клуба на трансферном рынке.

«Мариу Руй не продаётся, как и Фаузи Гулам, поскольку мы не собираемся с ними расставаться. Это сильная пара защитников, которая хорошо работает вместе.

«Наполи» будет готов к 31 августа, когда закроется трансферное окно. Мы может приобрести ещё не одного, а двух больших игроков», — цитирует Анчелотти Football Italia.

Ранее сообщалось, что «Наполи» заинтересован в услугах нападающего миланского «Интера» Мауро Икарди, полузащитника мадридского «Реала» Хамеса Родригеса и форварда «Лилля» Николя Пепе.

В минувшем сезоне «Наполи» финишировал на втором месте в турнирной таблице итальянской Серии А. В 38 матчах команда из Неаполя одержала 24 победы, 7 раз сыграла вничью и потерпела 7 поражений.