Алжирец Беннасер признан лучшим футболистом Кубка Африки-2019

Завершился финальный матч Кубка Африки между сборными Сенегала и Алжира. Встреча проходила в Каире на стадионе «Каир Интернейшнл» в присутствии 75 тысяч зрителей. Победу со счётом 1:0 одержали игроки национальной команды Алжира. Победный мяч в активе нападающего Багдада Бунеджа.

21-летний полузащитник сборной Алжира Исмаэль Беннасер признан лучшим игроком Кубка африканских наций-2019. Он принял участие во всех 7 матчах турнира и отметился 3 голевым передачами, одна из которых — в финале — принесла алжирцам победу в турнире.

В прошедшем клубном сезоне Беннасер сыграл 37 игр в Серии А в составе «Эмполи».

Напомним, юный хавбек подпишет контракт с «Миланом». Контракт алжирца с красно-чёрными будет рассчитан на пять лет. Ранее игроком интересовался «Спартак».