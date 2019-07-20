«Аякс» подпишет контракт с центральным защитником сборной Мексики

Амстердамский «Аякс» согласовал с мексиканской «Америкой» трансфер центрального защитника сборной Мексики Эдсона Альвареса, сообщается на сайте голландского клуба.

Альварес заключит с «Аяксом» контракт до 30 июня 2024 года. Альваресу осталось пройти в новом клубе медицинский осмотр.



В минувшем сезоне на счету футболиста 46 матчей, 3 гола и 1 голевая передача в составе «Америки». Альварес провел 28 матчей и забил 1 гол за сборную Мексики.

Предполагается, что Альварес станет заменой экс-капитану «Аякса» Матейсу де Лигту.

Напомним, 18 июля де Лигт подписал контракт с «Ювентусом». Его трансфер обошёлся «бьянконери» в € 75 млн. В дальнейшем амстердамцы могут получить ещё на € 10,5 млн благодаря бонусам.