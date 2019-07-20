«Аякс» подпишет контракт с центральным защитником сборной Мексики
Амстердамский «Аякс» согласовал с мексиканской «Америкой» трансфер центрального защитника сборной Мексики Эдсона Альвареса, сообщается на сайте голландского клуба.
Альварес заключит с «Аяксом» контракт до 30 июня 2024 года. Альваресу осталось пройти в новом клубе медицинский осмотр.
В минувшем сезоне на счету футболиста 46 матчей, 3 гола и 1 голевая передача в составе «Америки». Альварес провел 28 матчей и забил 1 гол за сборную Мексики.
Предполагается, что Альварес станет заменой экс-капитану «Аякса» Матейсу де Лигту.
Напомним, 18 июля де Лигт подписал контракт с «Ювентусом». Его трансфер обошёлся «бьянконери» в € 75 млн. В дальнейшем амстердамцы могут получить ещё на € 10,5 млн благодаря бонусам.
Как одно решение изменило жизнь Матейса де Лигта навсегда
Маленькая деталь, которая хорошо характеризует работу «Аякса».
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