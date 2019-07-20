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Президент «Бока Хуниорс»: «Де Росси на 99% наш игрок»

Президент «Бока Хуниорс»: «Де Росси на 99% наш игрок»
Футбол / Южная Америка 0

Президент «Бока Хуниорс» Даниэль Анхеличи считает, что итальянский полузащитник Даниэле де Росси перейдет в его клуб. 35-летний хавбек ранее объявил, что уйдет из «Ромы», где провел всю карьеру.

«Де Росси перейдет к нам в ближайшие несколько дней. Он хочет выступать за „Боку“. Бурдиссо с ним много общался. Я бы сказал, что на 99 процентов он наш игрок», — цитирует AFP Анхеличи.

Де Росси уже согласовал условия личного контракта с клубом из Буэнос-Айреса.

Напомним, Де Росси на протяжении всей своей карьеры выступал за «Рому», однако по завершении минувшего сезона он покинул римский клуб. С тех пор полузащитник находился в поисках новой команды. Последний раз в футболке «Ромы» футболист вышел на поле 26 мая в домашнем матче чемпионата Италии с «Пармой». Де Росси — второй игрок в истории клуба после Франческо Тотти по количеству проведённых матчей.

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