Игало стал лучшим бомбардиром Кубка Африки-2019
Форвард сборной Нигерии Одион Игало стал лучшим бомбардиром Кубка африканских наций-2019.
30-летний футболист забил 5 голов в 7 матчах на турнире. Сборная Нигерии по итогам Кубка Африки заняла третье место.
Игало в минувшем сезоне в 28 матчах чемпионата Китая забил 21 гол и занял второе место в гонке бомбардиров первенства. Несмотря на это, его команда «Чанчунь Ятай» вылетела во второй дивизион, однако сам нигериец остался в высшей лиге.
В текущем сезоне Игало сыграл 9 матчей в составе «Шанхай Шэньхуа» и забил 7 мячей.
У него также имеется опыт выступлений в чемпионате Испании – с 2011 по 2014 год он играл за «Гранаду».
Напомним, зимой Игало активно интересовалась «Барселона», которая хотела взять нигерийца в аренду на полгода.
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