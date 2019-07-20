Игало стал лучшим бомбардиром Кубка Африки-2019

Форвард сборной Нигерии Одион Игало стал лучшим бомбардиром Кубка африканских наций-2019.



30-летний футболист забил 5 голов в 7 матчах на турнире. Сборная Нигерии по итогам Кубка Африки заняла третье место.

Игало в минувшем сезоне в 28 матчах чемпионата Китая забил 21 гол и занял второе место в гонке бомбардиров первенства. Несмотря на это, его команда «Чанчунь Ятай» вылетела во второй дивизион, однако сам нигериец остался в высшей лиге.

В текущем сезоне Игало сыграл 9 матчей в составе «Шанхай Шэньхуа» и забил 7 мячей.



У него также имеется опыт выступлений в чемпионате Испании – с 2011 по 2014 год он играл за «Гранаду».

Напомним, зимой Игало активно интересовалась «Барселона», которая хотела взять нигерийца в аренду на полгода.