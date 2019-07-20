«Сарпсборг 08», за который играет Васютин, подписал вратаря французского «Анже»

«Сарпсборг 08» в своём «твиттере» объявил о подписании голкипера Александра Летелье на правах аренды. Права на 28-летнего француза принадлежат «Анже».

Напомним, за «Сарпсборг 08» выступает российский вратарь Александр Васютин, который в ближайшее время может вернуться в «Зенит», чьим воспитанником он и является.

За молодёжный состав «Зенита» Васютин дебютировал 18 мая 2013 года в матче 29-го тура с нижегородской «Волгой» (0:2). В августе 2016 года он был отдан в полугодовую аренду в клуб чемпионата Финляндии «Лахти». 13 августа в первом же матче — с ПК-35 — вышел в стартовом составе и забил гол. В 2017 году был признан лучшим вратарём чемпионата Финляндии.

В июле 2018-го 24-летний россиянин перешёл в клуб чемпионата Норвегии «Сарпсборг 08» на правах свободного агента.