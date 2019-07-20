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Писарро завершит карьеру после сезона-2019/20. В октябре ему исполнится 41 год

Писарро завершит карьеру после сезона-2019/20. В октябре ему исполнится 41 год
Футбол / Германия 0

Нападающий «Вердера» Клаудио Писарро объявил, что следующий сезон станет для него последним в карьере. Весной 40-летний перуанец продлил контракт с клубом до лета 2020 года.

«Это последний сезон, конечно. Чувствую себя хорошо, но достаточно.

В моём последнем сезоне с «Вердером» хочу пробиться в еврокубки, это сделало бы меня максимально счастливым», – сказал Писарро.

Писарро в 1999 году перебрался в чемпионат Германии. За свою карьеру он трижды возвращался в «Вердер». В прошлом сезоне он в 30 матчах во всех турнирах забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи.

Всего на счету перуанца 196 мячей в Бундеслиге — это второй результат среди легионеров в истории после польского форварда «Баварии» Роберта Левандовского, который забил 202 мяча.

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