«Марсель» арендовал защитника «Вильярреала» Альваро Гонсалеса
«Марсель» арендовал защитника «Вильярреала» Альваро Гонсалеса, о чём объявил на своём официальном сайте.
29-летний испанец подписал соглашение с французским клубом сроком на один сезон, по окончании которого «Марсель» может выкупить права на футболиста.
Если видео недоступно, то его можно посмотреть на официальной странице «Марселя» в социальной сети «Твиттер».
Гонсалес играл за «Вильяреал» с 2016 года, перейдя из «Эспальола». В минувшем сезоне он провёл в испанском чемпионате 33 матча, отметившись одним забитым мячом. В прошедшем розыгрыше Лиге Европы принял участие в семи матчах. Всего за «Вильяреал» Гонсалес сыграл 89 матчей и забил два гола. Также выступал за «Сарагосу» и «Расинг» из Сантандера.
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