«Боруссия» обыграла «Ливерпуль» в товарищеском матче в США

Английский «Ливерпуль» проиграл дортмундской «Боруссия» в товарищеском матче, проходившего в рамках зарубежного турне европейских команд.Игра проходила в городе Нотр-Дам (США) на одноимённом стадионе, собравшем 40 361 человек в качестве зрителей.
Первый гол был забит в самом начале встречи. На третьей минуте ворота британской команды распечатал испанский форвард дортмундцев Пако Алькасер. На 35-й минуте полузащитник мерсисайдцев Гарри Уилсон сравнял счёт. Первый тайм завершился вничью 1:1.
На восьмой минуте второго тайма датский хавбек Томас Делейни вывел немецкую команду вперёд. А ещё через пять минут другой датчанин Якоб Бруун Ларсен увеличил преимущество дортмундцев. На 75-й минуте 19-летний нападающий «Ливерпуля» Риан Брустер отквитал один мяч.
Игра завершилась победой «Боруссии» со счётом 3:2.
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