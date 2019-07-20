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«Боруссия» обыграла «Ливерпуль» в товарищеском матче в США

«Боруссия» обыграла «Ливерпуль» в товарищеском матче в США
Футбол / Прочие турниры 0

Английский «Ливерпуль» проиграл дортмундской «Боруссия» в товарищеском матче, проходившего в рамках зарубежного турне европейских команд.Игра проходила в городе Нотр-Дам (США) на одноимённом стадионе, собравшем 40 361 человек в качестве зрителей.

Первый гол был забит в самом начале встречи. На третьей минуте ворота британской команды распечатал испанский форвард дортмундцев Пако Алькасер. На 35-й минуте полузащитник мерсисайдцев Гарри Уилсон сравнял счёт. Первый тайм завершился вничью 1:1.

На восьмой минуте второго тайма датский хавбек Томас Делейни вывел немецкую команду вперёд. А ещё через пять минут другой датчанин Якоб Бруун Ларсен увеличил преимущество дортмундцев. На 75-й минуте 19-летний нападающий «Ливерпуля» Риан Брустер отквитал один мяч.

Игра завершилась победой «Боруссии» со счётом 3:2.

Товарищеские матчи (клубы)
20 июля 2019, суббота. 03:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
2 : 3
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
0:1 – Алькасер – 3, 1:1 – Уилсон – 35, 1:2 – Делейни – 53, 1:3 – Ларсен – 58, 2:3 – Брустер – 75 (пен)
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