«Боруссия» обыграла «Ливерпуль» в товарищеском матче в США

Английский «Ливерпуль» проиграл дортмундской «Боруссия» в товарищеском матче, проходившего в рамках зарубежного турне европейских команд.Игра проходила в городе Нотр-Дам (США) на одноимённом стадионе, собравшем 40 361 человек в качестве зрителей.

Первый гол был забит в самом начале встречи. На третьей минуте ворота британской команды распечатал испанский форвард дортмундцев Пако Алькасер. На 35-й минуте полузащитник мерсисайдцев Гарри Уилсон сравнял счёт. Первый тайм завершился вничью 1:1.

На восьмой минуте второго тайма датский хавбек Томас Делейни вывел немецкую команду вперёд. А ещё через пять минут другой датчанин Якоб Бруун Ларсен увеличил преимущество дортмундцев. На 75-й минуте 19-летний нападающий «Ливерпуля» Риан Брустер отквитал один мяч.

Игра завершилась победой «Боруссии» со счётом 3:2.