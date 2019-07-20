Озил: у меня хорошие отношения с Эмери, хочу помочь «Арсеналу»
Хавбек лондонского «Арсенала» Месут Озил заявил, что у него хорошие отношения с наставником команды Унаи Эмери, который хочет помочь ему вернуться на прежний уровень.
«У меня действительно хорошие отношения с Эмери, поэтому мы много говорим. Он хочет помочь мне, а я хочу помочь команде. У меня было несколько травм до начала сезона в прошлом году, поэтому, конечно, у меня были тяжелые времена, но в конце сезона я играл во многих матчах», – приводит слова Озила Goal.
Напомним, что Озил оскорбительно высказался в адрес главного тренера клуба после замены в финале Лиги Европы с «Челси», который «Арсенал» проиграл со счётом 1:4, после чего появились разнообразные слухи об уходе немецкого полузащитника из команды.
Озил оскорбил Эмери после замены в финале Лиги Европы
«Арсенал» не получил ни одного предложения по Озилу
Агент: Озил останется в «Арсенале» как минимум до 2021 года
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